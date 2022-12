Valentino Rossi será piloto del equipo BMW M la temporada 2023

El italiano, que puso fin a su larga y exitosa carrera sobre dos ruedas en otoño de 2021, participará en el Fanatec GT World Challenge Europe powered by AWS y en las 12 Horas de Bathurst con el BMW M4 GT3 el año que viene, y también estará disponible para participar en más carreras y pruebas con coches de competición de BMW M Motorsport.

"Estoy muy orgulloso de convertirme en piloto oficial de BMW M y es una gran oportunidad", dijo Rossi. "El año pasado empecé a correr en serio en turismos y terminé mi primera temporada con el equipo WRT con el que me llevé muy bien y estoy muy contento de que el equipo WRT haya elegido a BMW M Motorsport como nuevo socio. Ya he tenido la oportunidad de probar el BMW M4 GT3 dos veces y las sensaciones con el coche son muy buenas. Creo que podremos ser competitivos la próxima temporada. Además, BMW M Motorsport me ha dado la oportunidad de correr con dos pilotos muy fuertes el año que viene, Maxime Martin y Augusto Farfus. Todavía tengo mucho que aprender y mejorar, pero espero estar a la altura y ser lo suficientemente rápido para luchar durante los fines de semana de carreras."

La condición de piloto oficial de Valentino Rossi también le ofrece muchas otras opciones. Además de sus actuales compromisos con el equipo, Rossi podrá participar en más carreras y pruebas con varios coches de competición de BMW M Motorsport. El piloto de 43 años también tendrá la oportunidad de representar a BMW M Motorsport.