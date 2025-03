A bordo del nuevo EBRO S800

Para EBRO, la seguridad es el pilar fundamental de su existencia, y por ello incorporan 24 sistemas de ayudas ADAS, incorporando quince sensores que le dan al vehículo la máxima seguridad. A los seis airbags habituales, le suman uno que separa el conductor del copiloto para los golpes laterales, y un airbag lateral en la segunda fila.

Utiliza un motor 1.6 TGDI de 145 CV, con una caja automática DCT de siete velocidades y doble embrague. Es rápida y no es ruidosa, aunque hay que cogerle el “toque” para no sentir esos acelerones que pueden llegar a ser incómodos. No incorpora levan tras el volante, y la verdad es que no le vendrían nada mal cuando utilizamos el modo de conducción “Sport” y queremos ser algo juguetones. Además de este modo Sport, contamos con uno ECO y otro normal, que es el más equilibrado.