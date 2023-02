Lejos de lo que podría parecer, no se trata de una versión cosmética a la que se añaden los accesorios más deportivos del catálogo, su R –no sabemos si de Racing, Radical o Réplica, pero los tres adjetivos le van como anillo al dedo- está bien merecida y lleva implícita un enorme trabajo en materia de reducción de peso, aerodinámica, ajuste de chasis (balance) y diseño , llevando al máximo las prestaciones de éste Alpine ya sea en circuito o en carreteras abiertas.

Para reducir al máximo su peso se recurre al uso intensivo de la fibra de carbono , que encontramos en su capó delantero –con conductos de aerodinámica interior, como si de un alerón (que no spoiler) delantero se tratase-, en la cubierta opaca con la que sustituye la luna trasera –no hay retrovisor central-, en los spoilers delantero y trasero –éste último con un espectacular extractor- y en las llantas que, por sí solas bajan 12,5 Kgs. sobre el 110S –al que aventaja en un total de 34 Kgs. menos-. En el interior, los envolventes baquets también son de fibra de carbono.

Cuando pretendes mejorar la aerodinámica de tu modelo, contar entre tus activos con un equipo de F-1 no es tontería. Así, desde el interior de las tomas frontales, al capó y su mencionada aerodinámica interior, el inmenso difusor trasero, el alerón posterior más retrasado y bajo, con soportes especiales, los apéndices y conductos interiores para mejorar la refrigeración de los frenos, etc. todo suma para que la carga aerodinámica, a alta velocidad supere en 29 Kgs. sobre el eje trasero y 14 sobre el delantero al ya muy eficiente 110S , secretos del túnel de viento de Alpine F-1.

El motor no ha necesitado cambios, es el mismo del 110S, un 1.8 Turbo que entrega 300 CV , con 340 Nm de par máximo y se acopla a un cambio automático de doble embrague, con 7 velocidades y levas en el volante.

Así, con el chasis rebajado al máximo y las suspensiones en posiciones muy duras, salimos al circuito. El baquet sujeta el cuerpo a la perfección y resulta bastante más cómodo de lo que parece , no así el arnés de 6 puntos , difícil de abrochar y que limita mucho tus movimientos –ideal en circuito, pero incómodo en carretera e insufrible en uso diario -, el angosto interior, la instrumentación y el aire racing es omnipresente en todos los detalles –otra vez ideal en circuito, pero incómodo fuera del mismo, por no hablar de la reducida visibilidad trasera o lateral-.

De los tres modos de conducción posibles –Normal, Sport y Track- decidimos empezar con el intermedio. Este Alpine acelera como un diablo –más que otros coches que anuncian 500 desafiantes CV- y corre mucho, pero lo que enamora de él es su precisión, con una dirección rápida y milimétrica, resulta sencillo colocarlo justo donde queremos y los frenos son deliciosos, potentes dosificables y muy resistentes. Pasamos a la posición Track –no recomendamos su uso fuera de circuito- y todo sube “dos rayitas”, el cambio deja de ser automático y obliga a recurrir a las levas. Gracias a Dios, un pitido nos avisa de que llegamos al corte, porque no nos daba para mirar él cuenta vueltas. La electrónica es ahora mucho más permisiva y nuestros abusos se pagan con insinuaciones de un tren trasero que comienza a deslizar. No pasa nada, un leve toque al volante y todo vuelve a su sito. Resulta fácil imprimir un ritmo endiablado, frenamos tarde y aceleramos pronto, gracias a la confianza que nos ofrece este auténtico y radical deportivo y aunque se pueden desconectar los controles de tracción, no nos atrevimos a tanto.