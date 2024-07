Aston Martin es una de las firmas automovilísticas más prestigiosas del mundo por su enfoque de la elegancia y el lujo. No hace falta recordar su papel en la cultura pop, como tampoco su herencia competitiva, que está haciendo crecer con su participación en la Fórmula 1. Aunque los resultados hasta ahora no están siendo los esperados, eso no quiere decir que la firma de Gaydon no pueda celebrar su importancia en el Gran Circo y en el sector del automóvil en general. Y prueba de ello es el nuevo DBX707 AMR24.

Esta edición especial para su SUV, de lejos su modelo más vendido, recibe equipamiento extra y retoques estéticos que recuerdan a los del monoplaza con el que Fernando Alonso busca la ansiada victoria 33. No ha habido cambios en el motor, manteniendo el V8 biturbo de fabricación alemana de 4.0 litros, que entrega 707 CV y 900 Nm de par máximo, asociado a una caja automática de nueve velocidades. Con este bloque, acelera de 0 a 100 en 3,3 segundos y es capaz de alcanzar una velocidad máxima de 310 km/h.