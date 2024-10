Este Audi Q3 cuenta con unas buenas medidas, 4,49 de largo, 1,85 de ancho, 1,59 de alto y una batalla de 2,68 metros. Unas dimensiones, habituales en un segmento C, que lo convierten en muy manejable, fácil de conducir y con un buen radio de giro de 11,8 metros . También cuenta con un buen maletero, que va desde los 380 hasta los 530 litros .

En lo que a diseño se refiere, no recurre a una acusada caída del techo lo que, en cierto modo, le imprime un carácter más pasional. La parte positiva es que los pasajeros de los asientos traseros no van a tener problemas con la caída del techo, pudiendo viajar de una forma cómoda. La zaga tiene una gran personalidad, aunque como ocurre con otros muchos modelos que hay en el mercado, no tiene salidas de escape. El gran portón nos permite un cómodo acceso al maletero, y el spoiler que hay en su parte superior acentúa su deportividad. La parrilla “Singleframe”, en color negro, destaca en el frontal del vehículo, con dos tomas de aire laterales que van a juego con la parrilla.