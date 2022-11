Audi R8 Coupé V10 RWD: con modo de conducción para derrapar

La noticia saltó a los medios hace un par de meses: Audi no volverá a utilizar su motor V10 en el superdeportivo R8 . Las normativas europeas no distinguen entre la pasión y la razón, de modo que la electrificación también hará acto de presencia en el segmento de los vehículos más prestacionales. Por el camino, tocará despedirse de motorizaciones que han dado mucho que hablar, pero que no están bien vistos en la nueva era de la sostenibilidad y la preocupación por el medio ambiente. No hay vuelta atrás, las emisiones son el gran desafío de la industria y toca decir adiós del mejor modo posible. La firma de los cuatro aros lo hace con el lanzamiento del Audi R8 Coupé V10 GT RWD , una auténtica oda a la conducción por sensaciones, elegancia y fuerza bruta.

Esta versión también estará disponible en tono Rojo Tango Metalizado y Gris Daytona , colores que también estaban presentes en la primera generación. El homenaje continúa en el habitáculo de este superdeportivo, que jamás dejará de sorprenderme por su enfoque deportivo con la dotación tecnológica centrada en el conductor . Por no tener, no tiene ni pantalla central. Además, en este R8 V10 GT nos encontramos guiños clásicos como los cinturones rojos, asientos bucket con la inscripción bordada y una placa con el número de la unidad frente al selector de la caja de cambios, matizada en carbono.

La belleza del Audi R8 no admite demasiadas discusiones, como tampoco la efectividad de su conducción deportiva de aires elegantes y cierto punto burgués. El comportamiento de su bloque V10 no destaca por ser indomable, algo que permite disfrutar de él sin demasiados conocimientos o complicaciones al volante . Incluso alguien sin conocimientos sobre la conducción de un trasera, podrá realizar sus primeros tiempos en un circuito como Monteblanco, con algún que otro juego del tren posterior y su consiguiente sonrisa nerviosa.

En definitiva, no se me ocurre una mejor manera para despedir al que será un icóno de la firma de los cuatro aros. Incomprendido en muchos casos, este Audi R8 Coupé V10 GT, pone los puntos sobre las íes sobre lo que son capaces de hacer, también en el ámbito de la pura diversión al volante. Como aficionada al motor, no imagino una adolescencia sin la emoción de estos lanzamientos, sin los nervios la primera vez que vi un superdeportivo o el bello erizado al escuchar los unos petardeos que me dejaron, y me dejarán siempre, con el corazón acelerado.