Audi SQ5 Sportback: versatilidad para el uso diario

Esto es posible porque cuenta con un sistema Mild Hybrid de 12 voltios. Cuenta con una caja de cambios tiptronic de ocho velocidades, y con la tracción permanente quattro, que reparte el par de forma variable entre los ejes delantero y trasero.

Cuenta con las medidas perfectas, ya que con 4,69 metros de largo y una batalla de 2,82 metros, reúne todas las cualidades para añadir la comodidad a sus cualidades deportivas. Es un vehículo pesado, más de 2.000 kilos, y eso lo notamos cuando arrancamos tras una parada en donde da la impresión de ser un tanto perezoso. Eso, si no queremos pisar con fuerza el pedal del acelerador y no pensar en un consumo ajustado. Si no tenemos esa preocupación, podemos pasarlo en grande.