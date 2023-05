BMW iX1 y X1 PHEV: una nueva generación muy enchufada

BMW mantiene su plan de electrificación que debe alcanzar a todos los modelos de su amplia gama, no importa el tamaño. Buena prueba de ello es que el X1, el modelo de acceso a la marca no ha quedado descolgado de este programa y no solo ofrece en su nueva generación, la tercera de su historia, dos versiones híbridas enchufables, sino que también aporta una nueva versión cien por cien eléctrica que sin duda interesará a muchos de los usuarios de la marca bávara que la esperaban. Con ello, sin duda, debe mantener e incluso aumentar el éxito comercial del pequeño modelo que acapara una de cada cinco ventas que la marca de Múnich realiza en el mercado español.