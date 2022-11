$!Caterham lanza el nuevo Seven 340

Caterham acaba de anunciar el lanzamiento del Seven 340 , que sustituye al 275 con una más potencia y mayores dosis de diversión al volante . El principal avance se encuentra en su motor , ya que pasa de utilizar el Ford Sigma de 1.6 litros al Duratec de 2.0 litros , que le aporta más par a bajas revoluciones y 170 CV de potencia. Esto supone una mejora del 25% en comparación con el 275, pero sin penalizar las emisiones , ya que se incrementan únicamente un 2% , para seguir cumpliendo las normas de emisiones vigentes en toda Europa.

El nuevo motor del Seven 340 no compromete la relación peso-potencia, para seguir siendo un coche divertido de conducir, pero no tan radical como sus hermanos ‘mayores’. Este modelo tiene un equilibrio perfecto entre diversión en circuito y confort en carretera.

El nuevo modelo de Caterham se comercializa con dos versiones que dividen más si cabe esta dualidad. Por un lado está el 340S (o S-Pack), pensado para un conductor que quiere que hace un uso principal del vehículo por carretera y que recorre más kilómetros. Por ello, monta una caja de cambios de cinco velocidades, un paquete de suspensión de carretera, llantas de aleación clásicas de 14 pulgadas, un parabrisas completo para una mayor seguridad y protección contra el viento, capó y pantallas laterales, así como unos confortables asientos de cuero negro.