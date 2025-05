Citroën C3, el paradigma de la nueva movilidad

La aportación en materia de tecnologías le permite conquistar varios segmentos de necesidades dentro del mismo concepto que va más allá de ser considerado un ‘ciudadano ejemplar’ . Eléctrico, gasolina y, para estar en la onda del momento, híbrido . Esta nueva propuesta le permite estar en la lista de la compra de quienes buscan un coche para la ciudad que le permita escapadas, cómodas y sostenibles. No hace falta ser un ‘premium’ para destacar.

Enmarcado en el segmento B, el nuevo Citroën C3 no inventa nada, no lo necesita, simplemente hace muy bien lo que ha venido a ofrecer: comodidad, diseño, prestaciones y economía de uso. Con el eléctrico gana en eficiencia y sostenibilidad, con el gasolina aporta un push adicional en estilo, y el híbrido (MHEV), con sus 100 CV unidos a una batería de 48 voltios que le da una mejora notable en rendimiento. Su precio, por debajo de los 20.000 euros invita a la reflexión. Aunque si queremos un precio cañón, no olvidemos fijarnos en el ë-C3 ya que con el plan MOVES III esta joya de bolsillo puede colocarse en torno a los 15.590 euros.