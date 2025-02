Citroën C4 y C4 X: un confort inconfundible

Es innegable que el segmento SUV ha llegado a nuestras vidas para quedarse. Todas las marcas cuentan con un amplio abanico de modelos en este segmento, provocando que las hasta entonces reinas del mercado, las berlinas, hayan ido cayendo en el olvido.

No hace mucho, Citroën apostó por un vehículo que fuera una mezcla entre ambos modelos. Por un lado, la silueta de una berlina es inconfundible cuando echamos un primer vistazo al C4, pionero en esta forma de interpretar un vehículo. Si a eso le añadimos una altura al suelo que, sin llegar a ser la de un SUV, no deja indiferente a nadie, tenemos un vehículo que ha conseguido liderar el segmento C, el C4 y en su acabado fastback, el C4 X.