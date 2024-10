Citroën C5 X, una berlina de referencia que combina tecnología, comodidad, amplitud y sostenibilidad

El C5 X está disponible en dos acabados, You y Plus, desde los citados 35.440 euros. Las versiones PHEV -híbridas enchufables- parten desde los 43.235 euros del C5 X Plug In Hybrid 180 You. La gama híbrida enchufable ofrece además una experiencia de conducción mejorada gracias a la Suspensión Activa Citroën Advanced Comfort, que combina amortiguación hidráulica progresiva con un control electrónico de los amortiguadores, ajustándose en tiempo real a las condiciones del terreno para mejorar la estabilidad y el confort.

En cuanto a la tecnología de asistencia y seguridad, la incorporación del Highway Driver Assist 2.0 al equipamiento del C5 X el año pasado añade funciones autónomas de conducción de nivel 2, como el cambio de carril semiautomático, que facilita las maniobras de adelantamiento a velocidades entre 70 y 180 km/h, y la recomendación de velocidad anticipada, que ajusta la velocidad del vehículo en función de la lectura de señales de tráfico. Además, el volante cuenta con un sensor que detecta la interacción del conductor, aportando seguridad en todo momento.

Con todo, el Citroën C5 X es el vehículo ideal para aquellos que buscan un coche para conducir largas distancias, en familia, sin preocuparse por el espacio, las emisiones o la comodidad, sobresaliendo en todos estos sentidos.