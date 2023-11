Citroën My Ami Pop, más juvenil y deportivo que nunca

El nuevo Citroën My Ami Pop presenta una nueva identidad visual exterior, aunque conserva todos los elementos de estilo que han contribuido a su éxito : cuatro embellecedores de rueda, un protector de parachoques delantero y trasero, un alerón trasero, dos adhesivos de custodia y dos adhesivos en la parte baja de las puertas. Como novedad, la marca sustituye el color naranja por el Rojo Infrarrojo como color principal, aplicándolo en los adhesivos de los bajos de las puertas y custodias.

Con tal de seguir liderando el mercado de cuadriciclos ligeros, Citroën ha modernizado la versión My Ami Pop , que ya ha conquistado a más de 43.000 clientes desde su lanzamiento, con un diseño mucho más alegre, juvenil y deportivo .

El cuadriciclo incorpora unos nuevos grafismos que le confieren un aire más fresco y moderno. El adhesivo de la puerta conserva el número 2 que ya llevaba el My Ami Pop, puesto que según el diseñador de exteriores Antoine Gaillot-Drevon : “El 2 es el número distintivo de Citroën Ami: 2 pasajeros, 2 puertas idénticas, 2 parachoques idénticos en el frente y en la parte trasera, 2 alas idénticas...”. La gran diferencia es que ahora el número disminuye de tamaño para dar paso a un círculo y un triángulo inspirados en el mundo digital de los gamers. Asimismo, el número 2 se presenta en color amarillo , un tono muy enérgico y juvenil, aunque la marca añade un toque de contraste en color blanco en una parte del número y en los embellecedores de las ruedas para transmitir una mayor frescura.

El frontal del Citroën My Ami Pop presenta una nueva mirada fuerte y decidida. Y es que ahora unos nuevos embellecedores de faros se suman a la franja negra con los chevrones debajo del parabrisas y el protector de parachoques negro típico de la versión Pop.

Por otro lado, en el lateral, las tres líneas que incorporaba el primer My Ami Pop se sustituyen por un círculo dividido en dos mitades , una sólida (en rojo) y otra en malla (en blanco), que recuerda al círculo colocado en la parte inferior de las puertas.

El interior del Citroën My Ami Pop dispone de todo lo necesario para el día a día y cuenta con accesorios muy útiles como un soporte para el teléfono móvil, redes de puerta, una red central de separación y un estuche de conectividad Dat@mi que permite conectar el smartphone con el vehículo para acceder a toda la información sobre la autonomía disponible, el kilometraje y las alertas de mantenimiento.

Como novedad, el nuevo My Ami Pop equipa un selector de conducción en la consola central, que también estará disponible en todas las versiones del Ami en el primer trimestre de 2024. Además, todas las funciones del cuadriciclo son ahora más visibles y fáciles de seleccionar, como la toma USB, el control de ventilación, el indicador de peligro, los controles de calefacción y los botones RND.

En cuanto al infoentretenimiento, el nuevo My Ami Pop incorpora la interfaz My Ami Play, que convierte el teléfono en un tablero de instrumentos con acceso rápido a la navegación, música, llamadas telefónicas y radio. Cabe destacar que el conductor puede controlar todas estas funciones en remoto a través del botón Citroën Switch situado en el volante, lo que ofrece un plus de seguridad al permitirle mantener siempre los ojos en la carretera.