Hasta la remota localidad de Kuusamo, al norte de Finlandia, nos ha llevado Continental para comprobar, de primera mano, el comportamiento de sus aclamados y reconocidos neumáticos de invierno, la gama WinterContact.

Conducir en condiciones tan extremas es un magnifico indicador de sus capacidades y, aunque sean muchos los que piensen que este tipo de neumáticos no son de uso en nuestro país, lo cierto es que son recomendables de diciembre a marzo en nada menos que el 80% del territorio nacional. Y es que, los neumáticos de invierno son muy superiores en control y distancia de frenado cuando el mercurio baja de los 7º, cifra para nada extraña en buena parte de nuestro territorio a lo largo del invierno, sin necesidad de hablar de carreteras de alta montaña, estaciones invernales, etc. Basta con que llueva y la tempera baje de esos 7º para que la superioridad de agarre de estos neumáticos se ponga de manifiesto.

Tras el largo viaje y en un repaso al correo electrónico mientras hacíamos escala en Ámsterdam (Holanda), camino de Helsinki, compruebo estupefacto que me escribe el gran Juha Kankkunen -tetracampeón mundial de rallyes y vencedor en el Dakar-, saludándome y diciéndome que me espera... -pensé que era una broma, claro, y no le di más importancia- y es que nada más aterrizar en Kuusamo, nos llevaron, por carreteras completamente heladas, hasta un precioso paraje, al borde de un lago helado: la Juha Kankkunen Driving Academy dónde, efectivamente, ¡nos esperaba el gran KKK!