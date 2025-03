$!DS 4: diseño, tecnología avanzada y motores para todos los gustos

El DS 4 no sólo destaca por su original y elegante diseño dentro del segmento C Premium, sino por ser también uno de los vehículos con mayor oferta mecánica para adaptarse a cualquier tipo de cliente. Se puede elegir entre versiones diésel, híbridas e híbridas enchufables, con potencias que van desde los 130 hasta los 225 CV. Y esto no es todo, porque pronto llegará una variante 100% eléctrica que promete elevar aún más su atractivo.

Si algo distingue al DS 4 a simple vista es su presencia en la carretera. Sus proporciones lo hacen parecer más imponente de lo que sus 4,40 metros de largo podrían sugerir. Una anchura de 1,83 metros de ancho y junto con una altura de 1,47 metros, y unas imponentes llantas de 720 mm de diámetro, refuerzan su postura deportiva en carretera.