Además, el DS 7 no solo es capaz en terrenos complicados, sino que también lo hace con estilo. Porque sí, un SUV también puede ser elegante. Materiales nobles en el interior, un diseño cuidado y tecnología de última generación . Y claro, para completar el conjunto, hay que equiparlo con unos neumáticos que estén a la altura.

No hay nada más molesto que tener que cambiar los neumáticos según la estación. Para evitar esto, DS ha apostado por los Michelin CrossClimate 2 SUV, unos All Season que rinden igual de bien en verano que en pleno invierno. Gracias a su certificación 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake), pueden circular sin cadenas en muchas carreteras nevadas. Seguridad y comodidad, todo en uno.

Uno de sus puntos fuertes es su compuesto termo-adaptativo, que mejora la adherencia en nieve y permite un mejor contacto con la carretera, sin importar la temperatura. También destaca su dibujo en forma de “V”, que evacúa el agua con facilidad y reduce el riesgo de aquaplaning. En definitiva, unos neumáticos que hacen que el DS 7 sea todavía más eficaz en condiciones difíciles.