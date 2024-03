El DS 7 E-Tense presume de tracción total

El DS 7 Crossback es el modelo más exitoso de la firma de lujo francesa. No es casualidad que conquistase al 57% de los clientes de DS en 2023, gracias a su combinación de lujo, polivalencia, tecnología, potencia y eficiencia, que no sólo lo hace único en su marca sino también en el mercado SUV, donde por dimensiones y prestaciones es un referente en el segmento C y un rival a tener a en cuenta también en el segmento D.

Sin duda, una de sus principales ventajas es la versatilidad, comenzando con una oferta mecánica capaz de adaptarse a casi cualquier necesidad. Dispone de un motor diésel de 130 CV y hasta tres propuestas híbridas enchufables, con tracción delantera y total. Precisamente las 4x4 fueron las protagonistas de la presentación a la que asistimos en Baqueira Beret, donde comprobamos su eficacia en entornos nevados y helados.