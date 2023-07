El mundo se ha vestido de rosa estos últimos días, y no es para menos. El pasado 21 de julio vivimos la première de Barbie en Madrid, un encuentro al que no faltaron las caras más conocidas del panorama artístico e influencers, todos vestidos con el color de la famosa muñeca. En cuestión de horas, se convirtió en la película dirigida por una mujer (Greta Gerwing) más taquillera de la historia de Hollywood y las redes sociales no han dado tregua. Como tampoco las asociaciones al color rosa, también en el mundo de la automoción. La última es esta obra creada por los especialistas de Gunther Werks, que reinterpretan la icónica caja del 993 bajo el nombre de Bubblegum.