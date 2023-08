Pese a tener la Etiqueta Cero de la DGT, el Cayenne Turbo E-Hybrid destaca por su deportividad. Incorporan de serie un sistema de suspensión neumática adaptativa con la nueva tecnología de dos cámaras y dos válvulas, que permite ajustar por separado las fases de compresión y extensión. Con este sistema se mejora tanto la seguridad como cada una de las facetas de la conducción, gozando igualmente de un gran confort, o de una soberbia estabilidad con el modo Sport Plus, que elimina por completo el cabeceo y el balanceo típico de los SUV. El sistema Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) también es de serie en el Cayenne Turbo E-Hybrid, mientras el Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) y la dirección del eje trasero están disponibles como opciones.