Hyundai desvela el diseño del nuevo Kona eléctrico

Hyundai ya prepara la presentación de la segunda generación del Kona, uno de sus superventas, que llegó en 2017 y ha convencido a decenas de miles de compradores por sus múltiples opciones de motorización, su diseño y un precio contenido. La firma surcoreana quiere que siga siendo uno de sus vehículos más demandados y ha desarrollado una generación que crece y evoluciona en términos de diseño y que seguirá manteniendo su apuesta multitecnológica.

De hecho, pese a que no se han dado detalles respecto a sus motorizaciones, Hyundai sí ha confirmado que llegará como coche 100% eléctrico, como híbrido convencional (HEV) y con motor de combustión. Además, adelanta que se ofrecerá una versión N Line, aunque no menciona una posible versión N deportiva siguiendo los pasos del modelo actual. De momento, la marca ha mostrado su diseño y ha explicado que el modelo se ha desarrollado a partir del eléctrico y no de las variantes tradicionales como se suele hacer.