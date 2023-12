Lexus LBX: pequeño gran coche

Lexus ha respondido a la pregunta de porqué un coche pequeño no puede ser lujoso y exclusivo. La respuesta se llama LBX , el nuevo modelo de la firma nipona que llegará a los concesionarios el próximo mes de marzo , y que, en las primeras semanas de preventa, ya suma más de quinientos pedidos . El nuevo LBX responde, por un lado, a aquellos clientes de la marca que buscan un segundo vehículo que sirva para el día a día del hogar, sin renunciar a lo que la firma nipona tiene acostumbrados a sus clientes. Por otro lado, es un vehículo que va a permitir a otros muchos posibles clientes, acceder a una marca que, por estructura y economía, se alejaba de sus posibilidades. Y es que con este nuevo LBX, Lexus ha conseguido bajar la media de edad de su cliente tipo en hasta diez años , y eso abre un abanico de posibilidades que hasta este momento no tenía.

El interior del LBX no deja indiferente a nadie. En este aspecto es en donde Lexus deja claro que un vehículo pequeño también puede ser divertido, y exclusivo. No podemos poner en duda que estamos dentro de un Lexus. La calidad de los materiales, y de los acabados, no dejan indiferente a nadie. Las pieles son veganas, con lo que también cuidan los aspectos más delicados. El volante, algo achatado en su parte inferior, es cómodo al tacto. Las funciones principales del vehículo se integran en los radios, con lo que hacen mucho más fácil la conducción. Los interruptores que hay detrás del volante son grandes, con lo que facilitan su manejo, incluso llevando la vista fija en la carretera.