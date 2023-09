Más potencia y tecnología para el Toyota Yaris 2024

El motor 130H estará únicamente disponible con los acabados deportivos GR Sport y GR Sport Plus , y adicionalmente, el acabado de lanzamiento Premiere Edition .

De igual modo, el c ontrol de crucero adaptativo ha sido revisado para que su respuesta sea más rápida y natural, mientras que el reconocimiento de señales de tráfico es ahora más potente, y se han añadido nuevos sistemas al Control de crucero adaptativo para que los adelantamientos sean más seguros.

El equipamiento y los servicios variarán dependiendo de los tres niveles de equipamiento que ofrece la gama 2024 del nuevo Yaris Electric Hybrid: con el motor 120H están disponibles las versiones Business Plus, Active Plus y Style, mientras que con el 130H se ofrecen los acabdos GR Sport, GR Sport Plus y Premiere Edition.