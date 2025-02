$!Maserati GranCabrio, un descapotable capaz de derretir la nieve de St. Moritz

Maserati presentó en el lago helado de St. Moritz, durante el prestigioso evento The I.C.E. 2025, la nueva versión del GranCabrio 490 CV, un descapotable que equilibra confort y deportividad. Junto a él, una pieza única: el GranCabrio Trofeo One of One – THE I.C.E., un ejercicio de personalización extrema nacido del programa Fuoriserie.

El GranCabrio siempre ha sido sinónimo de estilo. Y ahora, con la llegada de esta versión de 490 CV, también lo es de versatilidad. Su motor V6 Nettuno Twin Turbo de 3.0 litros, el mismo que impulsa al GranTurismo, entrega una velocidad punta de 300 km/h y un 0 a 100 km/h en 4 segundos clavados. Todo esto, con tracción total (AWD) de serie y una suspensión neumática que se adapta a cada tipo de conducción.