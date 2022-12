$!Maserati Grecale GT: el anti-Macan híbrido

Una afinidad que han aprovechado para plantar cara al más reconocido del segmento SUV C, el Porsche Macan . Para ello, proponen un modelo GT de precio competitivo si comparamos el equipamiento tecnológico de las versiones de acceso. No así con las prestaciones, dado que un Macan S de 381 CV cuesta 85.556 euros frente al Grecale Modena de 330 CV y sus más de 95.000 euros .

Su distintivo no lo hace eficiente precisamente, dado que durante los días de prueba no fui capaz de ver menos de 12,8 l/100 km en el marcador. La firma homologa una media de 8,6 l/100 km que me parece imposible de conseguir. A cambio, encontramos un bloque muy lleno en todo su rango, con aplomo para los adelantamientos, diversión en un tramo de curvas y una velocidad punta de 240 km/h. No se puede tener todo en esta vida.

Y es que su mejor cara no la otorga en la ciudad, pese a ser un “daily car” de lujo. Es en la carretera, con el modo Sport y la suspensión en su regulación más dinámica, donde me he encontrado con el Grecale más juguetón. Sin llegar a ser un Trofeo, que tiene detalles específicos como la amortiguación y el modo Corsa, el Grecale GT te permitirá viajar de manera confortable y pasarlo bien en todo momento.