Mazda CX-80, un coloso de 7 plazas para desafiar a los ‘grandes’ de Europa

El Mazda CX-80 llega al mercado con cinco niveles de equipamiento y, por lo tanto, tres configuraciones distintas para la segunda fila de asientos: Exclusive-line, Homura, Takumi, Homura Plus y Takumi Plus. Todos ofrecen una configuración de siete asientos, con la opción de una segunda fila tipo banqueta. Para un toque de exclusividad, las versiones Homura y Homura Plus permiten elegir una disposición de seis asientos, con dos asientos independientes separados por una zona de paso. La variante más lujosa, Takumi Plus, también está disponible en esta configuración de seis asientos, pero añade una consola central para mayor comodidad. Como novedad respecto al CX-60, la banqueta de la segunda fila del CX-80 tiene un ajuste longitudinal de 120 mm. Además, dispone de aire acondicionado trizona con controles en la segunda fila de asientos y salidas de aire en la tercera fila, así como puertos USB-C en las tres filas de asientos.