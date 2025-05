Mazda no ha querido celebrar sus 25 años como compañía nacional de ventas en España de cualquier forma. No. Lo ha hecho como mejor sabe: cuidando los detalles, conectando con sus raíces y ofreciendo algo diferente. Algo que, en este caso, emociona. Se trata de la exposición “Crafted in Japan House by Mazda”, una inmersión en la cultura y el alma de Hiroshima, la ciudad donde nació la marca. Un viaje sin billete de avión. Pero con mucho por sentir.

La muestra está abierta al público hasta el 26 de mayo, en la sede de la Fundación Ortega-Marañón (Calle Fortuny, 53, Madrid), de 11 a 20 h. La entrada es gratuita —aunque, eso sí, hay que descargarla desde craftedinjapanhousebymazda.com—. Merece la pena.