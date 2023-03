Mercedes-Benz EQS SUV: la máxima expresión

Cuando Mercedes emplea la letra S en la denominación de un modelo hay que prepararse para la máxima expresión del lujo, el más alto nivel tecnológico y mayor nivel de confort que la firma es capaz de conseguir. Así, el EQS representa, más que sobradamente, todos estos valores dentro de la división EQ, los 100% eléctricos de la casa. Claro que... ¿y si prefiero la altura, volumen y capacidad de un SUV en lugar de la estilizada berlina? No hay problema, Mercedes nos acaba de presentar dicha variante y para no restar ni un ápice de prestigio a su nueva criatura, no ha cambiado la denominación -como acostumbra- sino que añade las siglas SUV -Sport Utility Vehicle- al nombre EQS.

Si la berlina ya presenta un aspecto impresionante, que decir de los 5,13 metros de longitud por 1,96 metros de anchura y 1,72 de altura, con una esculpida y maciza silueta, plagada de curvas y suaves encuentros. No es el Mercedes SUV más grande, de hecho es ligeramente más corto y bajo que un GLS, pero como aquel, también dispone, siempre opcionalmente, de siete plazas, si bien son bastante más angostas que en aquel -validas para niños o en trayectos muy cortos y para gente menuda-. En cualquier caso, el EQS hace de su inmenso tamaño una de sus principales virtudes, pues es más cómodo que el berlina a la hora de entrar y salir, tanto de sus plazas delanteras como en las trasera y cuenta con un enorme maletero que varía su capacidad entre los 645 y los 880 litros -dependiendo de la posición de la banqueta trasera- en la variante 5 plazas. Lo asombroso, como veríamos después, es que dinámicamente es prácticamente igual de confortable y silencioso que la berlina, tanto si vamos al volante o como acompañantes, en cualquiera de sus 5 plazas.