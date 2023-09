Nissan Concept 20-23, un coche urbano eléctrico, futurista y para circuito

“El joven equipo de NDE recibió un encargo muy sencillo: diseñar un coche eléctrico urbano divertido que te gustara conducir todos los días en Londres. El Concept 20-23 que han diseñado es un utilitario compacto muy influenciado por el mundo de las carreras. Me encanta la historia que cuenta sobre cómo se cruzan los mundos de la vida urbana moderna, los juegos en línea y la movilidad de emisiones cero”, afirmó Alfonso Albaisa , vicepresidente sénior de Diseño Global de Nissan, durante la presentación del prototipo en Londres.

Como el interior es una interpretación futurista de la funcionalidad básica de los coches de carreras, el Concept 20-23 solo cuenta con un par de pantallas que ofrecen información vital sin distraer al piloto.

Por último, cabe destacar que el prototipo monta un extintor debajo de las dos barras metálicas de refuerzo que sujetan la consola central.

Nissan no ha detallado las prestaciones del Concept 20-23, por lo que parece que este atractivo y futurista urbano eléctrico no será más que un ejercicio de diseño para homenajear al NDE por su 20 aniversario. No obstante, quién sabe, igual servirá para inspirar a los futuros modelos de la marca, como la nueva generación del Nissan Micra, que se espera que llegue al mercado en 2026.