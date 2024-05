Nissan rejuvenece el Juke

Estéticamente, el Juke no sufre grandes cambios . La parrilla frontal sufre un ligero retoque y cambia ligeramente la firma lumínica trasera. Incorpora un nuevo color, el amarillo , un color que ya lucía en su paleta de colores, y que sus clientes han pedido su vuelta después de que Nissan hubiera decidido eliminarlo. Introduce un cambio que, sin lugar a dudas, es positivo, y que no deja todo el coche en amarillo, sino que el techo lo pinta en negro . Un punto de ruptura que permite evitar un empacho de color.

La pantalla es muy intuitiva, y como no puede ser de otra manera introduce Apple Car Play y Android Auto inalámbrico, lo que no cabe duda que es una comodidad. Aunque parezca mentira, el navegador cumple perfectamente su función. Me refiero que no es de los que te indican la maniobra cuando estás encima de la maniobra, sino que te avisa con anticipación y, por lo tanto, evitas las manobras bruscas.