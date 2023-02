En la historia de la automoción y de manera muy particular en los últimos 30-40 años, hay muchos ejemplos de modelos que en su día, cuando fueron lanzados al mercado, sorprendieron a todos por su atrevimiento, bien por su diseño o por sus ingeniosas soluciones. Algunos traspasaron la línea del éxito y han tenido un recorrido comercial más que notorio y otros, han pasado al recuerdo de algo que llegó pero no cuajó, sin que las razones estén muy claras. Simplemente, no funcionaron.

Apuesta arriesgada

Lanzar un modelo nuevo al mercado y cuando digo nuevo, me refiero a algo inédito, que no existe, requiere no solo valentía, sino también estar muy convencido de que “aquello” funcionará. Un ejemplo muy claro es el Nissan Qashqai. De entrada el nombre ya causó sensación y nos costó a todos aprendernos dónde poner la “h” y la “q”. Pero lo más importante es que con este modelo la marca nipona proponía un vehículo en el que combinaba las proporciones de un turismo compacto de buena capacidad con una estética próxima a la de un todoterreno.

La idea cuajó de tal manera entre el público que el Qashqai pasó a liderar durante muchos años un segmento que pasó a denominarse SUV y mostró el camino a seguir por los demás fabricantes que se apresuraron a tomar buena nota y fabricar su versión propia.

Pionero de la electrificación

Nissan volvió a dar un paso innovador y revolucionario con el lanzamiento del Leaf, el primer coche eléctrico cien por cien que suponía mostrar el camino hacia esa electrificación que poco a poco se ha ido abriendo camino entre todos los fabricantes, porque, en definitiva, ese es el futuro. Las normas son bien claras. 2035 es la fecha límite para poder comercializar vehículos con motor de combustión que tendrán que dejar de circular en 2050. Pueden parecer términos lejanos, pero en el mundo de la automoción son plazos muy cortos que están obligando a trabajar casi a contrarreloj a los fabricantes para afrontar un cambio tan radical en la propulsión de sus modelos. Para nuestro mercado es una muy buena ocasión para rejuvenecer un parque automovilístico que tiene una media de edad de 13,5 años frente a los 11,5 del mercado europeo y donde la cuota de electrificación es muy baja.

Un primer paso

Nissan ha dado un primer paso en este sentido al electrificar toda su gama crossover y diversificar la oferta en diferentes opciones aunque todas ellas han contribuido de una manera muy decisiva a que la marca nipona dieciséis años después del lanzamiento del Qashqai se haya convertido en la primera en superar la barrera de los 500.000 crossover vendidos en nuestro mercado, clara demostración de la aceptación que han alcanzado todas las propuestas. Pero todavía hay otra circunstancia remarcable y es que nada menos que un 80 por ciento del volumen de ventas lo han alcanzado con motorizaciones electrificadas.

Futuro ambicioso

El futuro de Nissan está plagado de hitos y lanzamientos que seguirán demostrando su determinación. De momento sus planes más inmediatos son abrir una planta para la construcción de baterías de estado sólido en Yokohama, Japón, a la vez que se trabajará en la tecnología libre de cobalto para reducir el coste de las baterías en un 65 por ciento lo que en definitiva también tendrá que repercutir en el costo del coche. En el 2030 toda la gama de la marca será cien por cien eléctrica y en los nuevos modelos que se lancen al mercado se habrá aplicado de una manera intensa las tecnologías de vehículos autónomos incorporando sistemas Lidar de próxima generación prácticamente en todos ellos.