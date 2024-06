Nuevos aires para el Audi A3

El Audi A3 es un vehículo que ha marcado una época en el mundo de la automoción. Fue un modelo que marcó una época, ya que, por aquel entonces, 1996, fue el primer compacto del segmento premium. Una apuesta decidida y que le salió bien a Audi, ya que se ha convertido en un bestseller de ventas, con más de seis millones de unidades vendidas.

Ahora le toca renovarse, y no es una tarea fácil, ya que en este mundo hay un dicho que dice que cuando una cosa funciona no hay que cambiarla, y el Audi A3 funciona. Podrían considerarse unos cambios ligeros para darle más frescura, pero la realidad es que la firma de los cuatro aros ha introducido cambios sustanciales, no solo en su exterior, sino también en su interior.

Audi afronta esta renovación del A3 con toda la artillería. No espera al paso del tiempo para ir sacando al mercado carrocerías o motorizaciones. Sale con todo. En carrocerías lo hace con el sedán, Sportback, la deportiva S3 y una nueva, la allstreet, un SUV que no es un SUV. En propulsores, los clientes contarán con motores gasolina, diésel y electrificados. Aquí es la única salvedad en lo que a novedades se refiere, pues el motor TFSIe llegará a los concesionarios próximamente.