La alerta de colisión frontal con frenado de emergencia, el control de crucero inteligente, el asistente de mantenimiento de carril, la alerta de somnolencia, el control de estabilidad del remolque, la protección de flanco y el control de crucero adaptativo con función stop and go son algunos de los sistemas que incorpora de serie el Vivaro. No obstante, hay uno muy práctico que llama mucho la atención: el nuevo Dynamic Surround Vision. Este sistema consta de dos cámaras, una situada encima de las puertas traseras y otra bajo el retrovisor exterior del lado del pasajero, que muestran imágenes de la parte trasera de la conducción y del ángulo muerto lateral en el nuevo espejo retrovisor digital del Vivaro. De este modo, el conductor goza de una mejor visión y puede maniobrar con mayor seguridad.