Porsche presume de resistencia

Los veteranos pilotos se emocionaron al ver frente a sí sus amados bólidos, ya que junto al 956-002, también estaba el 956 con número de chasis 956-005, que ganó los 1.000 Kilómetros de Nürburgring y Spa, entre otras carreras. El Museo Porsche lo restauró completamente y volvió a lucir su decoración de 1983. A estos dos 956 se unió el 962 con especificaciones IMSA de 1984, que marcó el mejor tiempo de clasificación en Daytona, y el 962 C que ganó la Supercup en 1987, ambos también devueltos a su glorioso estado original. Junto a ellos estaba el 962 C con el número 17, ganador de Le Mans en 1987, así como el representante más joven de estos Grupo C, el cuarto clasificado en Le Mans en 1990: el 962 C con número de chasis 962-015, del equipo cliente Joest.

No pudo faltar a esta cita Norbert Singer, director del proyecto y padre del legendario modelo, quien intervino por videoconferencia. Timo Bernhard ejerció como anfitrión, avalado por su gran palmarés con la marca alemana: ganador de Le Mans en 2010 con Audi y en 2017 con Porsche, y bicampeón del mundo de resistencia con Porsche. “El 956 es el Porsche de carreras más exitoso de la historia. Dominó a todos sus rivales. Y se mantuvo como ganador durante unos increíbles 12 años”, comenta Bernhard. El 956 estuvo imbatido en Le Mans de 1982 a 1985, un éxito que prolongó el 962 C, ganador de la prueba de 24 horas en el Circuito de la Sarthe en 1986 y 1987.