El Dolphin se sitúa justo por debajo del Atto 3 , con una longitud 4,29 metros , una anchura de 1,77 metros y una altura en 1,57 metros. Además, no tiene un aspecto SUV como el Atto3, por lo que parece bastante más pequeño que su hermano. Por ello sorprende más todavía que pueda ofrecer un interior tan amplio y versátil . Gracias a una batalla de nada menos que 2,70 metros , se ofrece un hueco extraordinario para las rodillas en la segunda fila de asientos. Esto, unido a un suelo totalmente plano y sin túnel central, hace que el coche goce de mayor confort que otros modelos de mayor tamaño. Además, cuenta con un generoso maletero de 345 litros con un doble fondo de 20 cm de profundidad. Y si se abaten los respaldos traseros, la capacidad de carga se eleva hasta los 1.310 litros.

El secreto de su versatilidad reside en la e-Platform 3.0 , siendo el segundo modelo que monta esta revolucionaria estructura tras el Atto3 , con el que ya la analizamos en profundidad durante su presentación . Lo más interesante de esta tecnología es que forma parte de la estructura del propio vehículo, y que las células de la batería en forma de ‘hojas’ (blade en inglés) se instalan directamente en ella, prescindiendo de los clásico módulos de la batería. Ésta cuentan con litio y fosfato de hierro, pero no emplean cobalto.

Si hablamos de calidades del interior, sentimos que e l Dolphin está un poco por debajo que el Atto3 , tanto por los ajustes (sobre todo en los botones), como por la presencia de plásticos duros, además de no tener tantos elementos ornamentales. Esto no significa que el compacto sea de mala calidad, ni muchísimo menos . El benjamín de la familia BYD puede competir en este aspecto con cualquier modelo europeo sin complejos, pero en algo se tiene que notar que es el modelo de acceso a la firma china, además de en el tamaño.

Nos gustaron especialmente los tactos de conducción. La frenada es muy natural, lo que es algo complicado de lograr en un coche eléctrico con sistema regenerativo. Eso sí, no hay mucha variación entre el modo de retención normal y el más potente. También apreciamos el buen trabajo hecho en la dirección, que puedes ser demasiado desmultiplciada para una persona a la que le gusten los coches deportivos, pero perfecta por su suavidad y facilidad de manejo para quienes busquen un buen aliado para el día a día.

Lo que menos nos gustó de todo fue el intrusismo de los sistemas de ayuda a la conducción, y en especial el de mantenimiento de carril. No sólo te pitaba constantemente cuando te acercabas lo más mínimo a las líneas exteriores, sino que además te pegaba un volantazo brusco y rápido para, supuestamente, devolverte al centro del carril. No nos parece un problema de gravedad, ya que probablemente se pueda suavizar desde el panel de control, pero con el tiempo que teníamos en la presentación no pudimos comprobarlo.