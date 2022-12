Probamos el Audi S7 Sportback, deportividad contenida

El S7 se mueve a la perfección entre la línea de la deportividad y la elegancia y el confort que distinguen al A7 Sportback . Su primer gran argumento, y una enorme distinción respecto al RS 7 , es su motor, un V6 TDI -sí, diésel- de 3.0 litros y 349 CV . Es un motor potente, poderoso y reactivo, pero no ofrece el rugido de su hermano extremo -de hecho es más bien un gruñido muy grave- y se queda bastante por debajo en términos de potencia y sensaciones. A cambio, ofrece un consumo no solo contenido, sino muy interesante, cerrando nuestra prueba en un 6,8 litros cada 100 kilómetros.

Nada más recibir la unidad de prensa, le mandé una foto a un amigo al que le gusta mucho la marca Audi. Al verla expresó que el coche le gustaba, pero preguntó: ¿no es muy agresivo, no? Esa es exactamente la sensación que evoca el S7 Sportback. Se ve, se nota, especial, sugerente, pero no extremo. No opta por el negro o la fibra de carbono, sino por las inserciones cromadas en busca de una combinación interesante entre elegancia y deportividad, aunque gana la primera.