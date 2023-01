$!Probamos por primera vez el nuevo Citroën C4 X y su versión 100% eléctrica

Citroën ha lanzado el C4 X, que no es ni más ni menos que una nueva carrocería para su modelo compacto. Básicamente se diferencia del original por contar con una zaga más ‘estirada’ que le otorga un maletero más grande gracias a un voladizo posterior que eleva la longitud total del coche de los 4,36 a los 4,60 metros. Esto lo sitúa entre el C4 y el C5 X.

En nuestro país, donde las berlinas tradicionales no tienen mucha acogida, no tiene mucho sentido ofrecer esta carrocería -al menos para el cliente particular- pero hay que admitir que el C4 X es un coche muy atractivo ya que el tercer cuerpo se ha acoplado con mucho estilo. La marcada caída del techo al más puro estilo coupé, una tapa de maletero con una forma de pico de pato que hace las veces de pequeño spolier, y unos pilotos muy grandes y modernos, completan un conjunto trasero realmente bonito.