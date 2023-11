El Nissan Qashqai E-Power no es coche eléctrico , ni un híbrido ; pero es ambas cosas al mismo tiempo... Sus ruedas se mueven exclusivamente con la energía de un motor eléctrico, que se alimenta de una batería súper pequeña, que se carga constantemente a través de un motor de gasolina que hace las veces de generador.

¿Y por qué se ha eliminado la segunda función? Porque Nissan asegura que de este modo se logra una mayor eficiencia . Al no estar tan sometido a las demandas de potencia, y poder trabajar a revoluciones más constantes en ritmos lentos, supuestamente se baja el consumo y las emisiones. Eso sí, cuando se acelera con fuerza, ya sea al realizar un adelantamiento o para ganar velocidad, el motor se revoluciona como en un híbrido, puesto que tiene que generar mucha energía para la batería, ya que al ser pequeña se agota muy rápido.

Además, un E-Power se siente más ‘eléctrico’ de lo que suele ser un híbrido convencional. No sólo porque funciona más en silencio, sin vibraciones y con suavidad sin la intervención del propulsor de gasolina , sino porque además cuenta con la explosividad de los motores eléctricos, que entregan el par de forma inmediata. Hay que destacar que e n modo ‘Sport’ el SUV japonés era un auténtico tiro , sobre todo saliendo desde parado y en recuperaciones.

Si tienes el dinero suficiente como para comprar un eléctrico, dispones de un punto de recarga particular, no recorres largas distancias habitualmente, y no eres un ‘petrolhead’, lo mejor es un coche 100% eléctrico.

Pero si tienes el inconveniente de la distancia o la carga en tu día a día, además de no tener tantos ahorros, entre un híbrido o un e-Power, la lucha está bastante reñida ya que ambos tienen luces y sombras. Por conducción nos quedaríamos con el E-Power ya que como hemos dicho es más parecido a un eléctrico que un híbrido, disfrutando de más potencia, silencio y confort en líneas generales.