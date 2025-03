$!Probamos el Peugeot e-208, un auténtico referente en el segmento de los compactos urbanos

Lanzarse a la carretera con este Peugeot e-208 es una aventura reconfortante. Es evidente que conducir un vehículo eléctrico es diferente a hacerlo con uno térmico. Son propulsores en los que tenemos que dejar de un lado el “espíritu Alonso”, en el que la velocidad y la conducción agresiva nos permite liberar adrenalina. Un vehículo eléctrico es todo lo contrario, y su conducción nos permite afrontar diferentes retos, como el de lograr aumentar la autonomía con la que iniciamos el viaje.

La prueba nos llevó desde el aeropuerto de Pamplona a la fábrica de Stellantis en Zaragoza, con una distancia de 144 kilómetros. Un recorrido fácilmente salvable, ya que partimos con una autonomía cercana a los 400 kilómetros. En este caso apostamos por intentar reducir el consumo lo máximo posible con una conducción eficiente.

Circulamos por carreteras secundarias y por autovías. En las primeras aprovechamos la regeneración de frenada, y las múltiples curvas, para reducir el consumo y, al mismo tiempo, disfrutar de las vistas del paisaje. Era una conducción relajada y cómoda, a pesar de la intensa lluvia que encontramos por el camino.

La respuesta del vehículo fue realmente buena. En curva, el vehículo se asentaba a la perfección y rápidamente recuperábamos el ritmo gracias a la efectiva caja. La posición del conductor era cómoda, con todos los mandos al alcance de la mano, siendo todo muy intuitivo.

En autovía llegamos a la conclusión de que la velocidad ideal para que la batería no sufriera rondaba los 110 kilómetros por hora. Evidentemente es una velocidad a la que muchos de nosotros no estamos acostumbrados, pero que más eficiente no puede ser.