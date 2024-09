$!Probamos el Suzuki Swift, el coche más honesto del mercado

El interior también ha recibido mejoras, con un diseño funcional que, si bien no apuesta por materiales de lujo, transmite durabilidad. Los plásticos duros dominan en la cabina, pero Suzuki ha sabido elegirlos bien, logrando que no desentonen y que se mantengan con un buen aspecto a lo largo de los años. Además, los ajustes son precisos, lo que refuerza la sensación de calidad a prueba de desgaste. Aunque el maletero, con 265 litros de capacidad, no es el más amplio de su segmento, resulta suficiente para el uso cotidiano de un coche urbano.

La tecnología también ha dado un paso adelante en esta actualización, con una pantalla táctil central que integra sistemas como Apple CarPlay y Android Auto inalábricos, facilitando la conectividad y mejorando la experiencia a bordo. Los mandos son intuitivos y se percibe una evolución en el diseño y funcionalidad del habitáculo respecto a modelos anteriores.