$!Qvolt, el curioso coche eléctrico diseñado por Akira Toriyama, creador de Dragon Ball

Recientemente amanecimos con la triste noticia del fallecimiento de Akira Toriyama, uno de los dibujantes de Manga más importantes de todos los tiempos. De su imaginación salieron los personajes y las historias de Dragon Ball, el Dr. Slump y Go! Go! Ackman, entre otros cómics, y un buen puñado de personajes para otras series y videojuegos, como Dragon Quest o Chrono Trigger. Su legado artístico es histórico y conocido por todos. No obstante, lo que muchos desconocen es que, si hubiera querido, podría haber sido también diseñador de coches, como demuestra el Qvolt, un pequeño vehículo eléctrico que él mismo diseñó en 2005.

Este simpático coche se desarrolló a petición de la compañía Choro Q Motors, que acudió al estudio de Toriyama, Bird Studio, para su diseño. Pese a que otras firmas automovilísticas habían tentado al dibujante, ninguna lo había convencido hasta entonces. Tampoco lo hicieron después y el Qvolt quedó como el único automóvil nacido de la pluma y la tinta del maestro japonés.