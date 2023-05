$!Renault Kangoo: ¿Puede ser el único coche de la familia?

Acostumbrados a probar todo tipo de vehículos, la prueba de un Renault Kangoo puede parecer aburrida, pero nada más lejos de la realidad. Este tipo de vehículos comerciales me parecen idóneos para familias, dado que esconden muchos secretos bajo esa fachada de herramienta para el trabajo. Es cierto que sus formas cuadradas no son lo más atractivo del mercado , pero incluso en eso han evolucionado mucho y el nuevo Kangoo recurre a guiños de diseño crossover para conquistar a primera vista.

La gama Renault Kangoo se divide entre el modelo puramente comercial (de trabajo) y el vehículo ludospace nombrado Combi. Este concepto lo estrenó su rival directo, el Citroën Berlingo, y ambos modelos compiten por liderar un mercado pequeño pero fiel. Este tipo de carrocerías no suele estar en la lista de posibles, a no ser que dependas de un coche práctico, con buen espacio de carga y robusto para las tareas del día a día. Si esas son tus necesidades, pero no puedes permitirte un vehículo para el trabajo y uno para la familia, la versión Combi es la opción ideal.