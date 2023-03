SsangYong Musso Sports: A la carga del mercado Pick-up

Para SsangYong el Musso Sports es un vehículo muy importante. No en vano, la Pick-up coreana es su modelo más vendido a nivel global, lo que explica los esfuerzos empleados en su actualización a los nuevos gustos del mercado. Un mercado exigente, el de los Pick-up, que cada vez tiene menos representantes por parte de las marcas.

Eminentemente cuando pensamos en una Pick-up como este SsangYong Musso Sports la primera imagen que nos viene a la cabeza es vehículo de carga, con buenas capacidades off road, para poder llegar a zonas rurales o montañosas de difícil acceso, y con pocas concesiones al diseño y las comodidades. Lo de la carga y las prestaciones 4x4 lo cumple a la perfección, pero nos equivocamos en lo relativo al diseño y la comodidad. SsangYong ha conseguido un vehículo de trabajo con un diseño más que atractivo y que no renuncia para nada a la habitabilidad, la conectividad y la seguridad, tres atributos que no se deben descartar si se quiere que un producto tenga éxito en un mercado que cada vez le otorga un mayor peso a la hora de la toma de decisión de compra.