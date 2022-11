Todas las ventajas de viajar en autocaravana

La moda de las autocaravanas ha llegado para quedarse. Las empresas de alquiler ponen el cartel de completo con meses de antelación y los fabricantes de vehículos de ocio siguen presentando nuevos modelos, distribuciones y preparaciones para todo tipo de usuario. Con el fin de comprender el éxito de este movimiento, nos escapamos a vivir el Gran Premio de MotoGP de Valencia con la casa a cuestas. Para ello contamos con una Sunliving S 75S C con espacio para cuatro pasajeros y cinco plazas para dormir.

En los últimos años, hemos sido testigos del renacimiento del sector del caravaning, especialmente por la reciente afición por los campers y la autonomía que ofrecen vehículos de ocio como las autocaravanas. Pese a la crisis de componentes, que les afecta por duplicado, los fabricantes celebraron un crecimiento del 5,7% el pasado septiembre. Una mejora en las ventas que certifica los buenos resultados de 2021, que se cerró con un aumento del 7% según ASEICAR (Asociación Española de la Industria y Comercio del Caravaning).

Antes de meternos de lleno en esta Sunliving, cabe destacar que la elección de una autocaravana como modalidad de viaje no debe hacerse pensando en el ahorro. Muchos artículos os hablarán de los campers o las autocaravanas como un método para descubrir mundo de forma económica pero, si calculamos los gastos de compra, mantenimiento, gasolina, acampadas en campings y estacionamientos en garajes, los números no cuadran. Recorrer las carreteras con la casa a cuestas va más allá del dinero, es un estilo de vida que gusta o no.