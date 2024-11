Toyota Land Cruiser: el rey del 4x4 vuelve con más fuerza y tecnología que nunca

En tan solo siete horas, las 250 unidades de la serie especial First Edition del Toyota Land Cruiser se agotaron en España. Pero, además de esta edición especial, la gama se compone de las versiones VX y VX-L . Ambas con faros rectangulares y la última con llantas de 20 pulgadas en lugar de 18.

En condiciones de asfalto, el Land Cruiser no decepciona. La nueva dirección electrónica mejora la precisión al tomar curvas y reduce la necesidad de corregir constantemente, lo cual es un punto a favor en largas rutas por carretera. La insonorización ha sido notablemente mejorada, lo que contribuye a un viaje más tranquilo y agradable. Además, la posición de conducción elevada ofrece una excelente visibilidad del entorno , aumentando la seguridad y el confort.

Al aventuramos fuera del asfalto , fue cuando el Land Cruiser realmente demostró su valía. La tracción fue envidiable y el Monitor de Visión Panorámica resultó ser una herramienta muy útil para ver en qué dirección se encontraban las ruedas, lo cual es esencial en terrenos difíciles y embarrados donde a veces no sabemos bien cómo tenemos colocadas las ruedas. La motricidad del vehículo fue excelente gracias al diferencial central Torsen y la barra estabilizadora frontal desconectable, que aumentó el recorrido de las ruedas delanteras y mejoró su capacidad para superar obstáculos.

En comparación con su generación anterior, ahora absorbe mucho mejor las irregularidades del terreno y la dirección no refleja tanto las vibraciones del terreno bajo el neumático. Esto puede que no sea del agrado de los puristas del 4x4, pero no lo hace menos emocionante. Al contrario, ofrece un excelente rendimiento en todo tipo de superficies y lo convierten en un claro candidato para viajar al fin del mundo.