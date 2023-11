No hay palabras que puedan diluir el impacto que genera esa cifra para un Golf, más aún si lo comparamos con el de un R convencional (60.265 euros) o del GTI (49.730 euros) . Sin embargo, no parece descabellado al lado de un Mercedes-AMG A45 S de 87.811 euros sin extras o los 79.060 que piden por un Audi RS3 Sportback de serie .

Por ese motivo, no nos ha convencido demasiado todo lo que tiene que ver con la experiencia multimedia. El sistema operativo luce bien y moderno, pero no es del todo intuitivo, sobre todo al tener que ajustar la climatización -no hay botones físicos- o cambiar entre la fuente multimedia, con varios pasos de por medio. Si no podemos usar el móvil en marcha, ¿por qué los coches son móviles sobre ruedas ahora? Los accesos directos táctiles de la consola central ayudan, pero se sigue desviando la atención en demasía.