$!Volkswagen Tayron: El aventurero familiar

Estéticamente es muy similar al último Tiguan -lo que equivale a decir muy atractivo- y, aunque es sensiblemente más largo, no entendemos que estrene nombre, cuando podrían haberlo denominado Tiguan+, o cualquier otra variable y aprovecharse del inmenso ’tirón’ que la denominación Tiguan aporta en los diferentes mercados en los que se comercializa. En cualquier caso, el nuevo Tayron es tan bueno como el Tiguan, al que añade un inmenso maletero de hasta 885 litros de capacidad y, aunque su longitud total es de 4,79 metros -26 cms. más que el Tiguan- su comportamiento dinámico es calcado del de su hermano, su generosa batalla -distancia entre ejes- de 2,79 metros le hace muy estable en tramos rectos -dentro y fuera del asfalto- y no le impide seguir mostrando una manejabilidad destacable. Las dos últimas plazas escamotean sus asientos bajo el piso y resultan sencillas de levantar, dejando espacio suficiente para ser ocupadas por dos adultos que, si bien no viajan tan cómodos como los otros cinco ocupantes, lo harán de una forma aceptable.