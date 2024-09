XPeng: mucha tecnología para una nueva movilidad eléctrica

XPeng aterriza en España. Titular que podría venir muy bien para retratar la enésima entrada de una marca China en España. De hecho, personalmente acudía al acto de presentación con el ánimo de encontrarme con una empresa del país asiático, fabricante de vehículos aparentes con mucha conectividad y sin mucha estructura detrás. Y no, no es precisamente con lo que me encontré.

Como distribuidora cuenta con el grupo Salvador Caetano, empresa portuguesa con la red de concesionarios más extensa de la Península Ibérica, representando hasta 25 marcas de automóviles en 42 países. Y con 8.200 empleados. Toda una declaración de intenciones.