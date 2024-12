Así es el difícil examen de conducir en China y que muy pocos conseguirían superar

Este circuito, que se ha publicado en Twitter , incluye todo tipo de maniobras. Desde giros en L o curvas en ocho hasta cuestas marcha atrás y aparcamientos . A priori puede parecer una prueba no tan complicada y que se puede sacar con un poco de práctica. Sin embargo, el poco espacio para realizar estas maniobras puede ser un inconveniente.

Todo comienza con unos metros haciendo unos pequeños giros que no requieren demasiada dificultad y unos metros en línea recta. Nada que no pueda superar hasta el conductor más novel.

A continuación, al examinado se le pide realizar una maniobra de estacionamiento en batería. Posteriormente, este debe realizar unos giros en 8 manteniendo las cuatro ruedas dentro del sendero.

Tras unos metros en línea recta y hacia delante, deberá recorrer unas curvas y unas rampas marcha atrás, con la dificultad que esto requiere para mantener el punto correcto del embrague.

Para terminar, el conductor deberá realizar un aparcamiento en línea y finalizar metiendo el coche de frente en un aparcamiento en batería. En caso de llegar al final del recorrido sin haber pisado las líneas, el conductor habrá superado esta prueba.

Si crees que sacarse el carnet de conducir en España es un reto complicado, piensa en el examen que se realiza en China. ¿Serías capaz de superarlo?