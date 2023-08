Así es el plan de la DGT que afecta a la tasa de alcohol al volante

Por ello, te recordamos, aunque esté de más decirlo, que no debes beber si vas a conducir , ya no solo por la multa que puedas llevarte sino para no poner en riesgo ni tu seguridad ni la del resto de conductores que hay en la vía.

A pesar de lo que muchos creen, no existe una manera concreta de eludir un control de alcoholemia, por lo que si has bebido y estás conduciendo lo más probable, lo quieras o no, es que vayas a dar positivo. La DGT insiste en que lo más seguro para no dar positivo en un control es no beber ninguna cantidad de alcohol.

Comportamientos como hacer ejercicio antes de soplar en un control, tomar chicle o caramelos con azúcar, fumar en abundancia o beber mucha agua no evitarán que des positivo si has bebido, por lo que puedes terminar siendo multado igualmente.