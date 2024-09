Un accidente de este tipo puede ser tanto una experiencia emocionalmente impactante como una situación legal compleja si no actúas de la manera adecuada. No solo hablamos de la seguridad del animal, sino también de la tuya, la de los pasajeros y la de otros vehículos que transitan. Aquí te explicamos los pasos clave a seguir si alguna vez te encuentras en esta desafortunada situación.

El primer impulso tras un choque con un animal es detenerse de inmediato. Pero no lo hagas de manera imprudente: detente solo cuando sea seguro . Si clavas los frenos en seco en una vía rápida o en una curva, puedes ocasionar un accidente mayor con otros vehículos. Lo mejor es reducir la velocidad y detener el coche en un lugar seguro, activando los intermitentes de emergencia.

Una vez detenido, respira y verifica si tú o tus acompañantes tienen alguna lesión. Si hay algún tipo de herida, lo más prudente será llamar a los servicios de emergencia. No olvides que, en algunos países, es obligatorio notificar a las autoridades en caso de accidentes, y un choque con un animal no es la excepción. Por ello, en España deberás llamar al SEPRONA, porque de no hacerlo podrías recibir una sanción de 200 euros.